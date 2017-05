"Keine positive Fortbestehensprognose": Solarworld stellt Insolvenzantrag

Das einstige deutsche Flaggschiff der Solarwirtschaft, die Bonner Solarworld AG, stellt einen Insolvenzantrag. Das gab der Konzern am frühen Abend bekannt.

Der Vorstand sei nach umfassender Prüfung heute zu der Überzeugung gelangt, dass im Zuge des aktuellen Geschäftsverlaufs und der weiter voranschreitenden Preisverwerfungen keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht, die Gesellschaft damit überschuldet ist und somit eine Insolvenzantragspflicht besteht. Für die Tochtergesellschaften der Solarworld AG werde vor diesem Hintergrund die jeweilige Insolvenzantragspflicht geprüft.

Das Unternehmen hatte zuletzt versucht, das Ruder durch eine Schärfung des strategischen Profils noch herumzureißen. Bereits im Geschäftsbericht für 2016 war aber von einer "sehr hohen" Risikolage die Rede.

Als akutes Problem stellt der Bericht den Preisdruck am Markt in den Fokus, der sich durch den Wettbewerb und die Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen in den Kernmärkten verschärfen könne. „Schlechtere Förder- und Finanzierungskonditionen für den Kauf von Solaranlagen könnten zu Nachfragerückgängen führen. Maßnahmen gegen Dumping könnten gelockert oder umgangen werden. Aufgrund des aktuellen Überangebots im Solarmarkt schätzen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risikos als hoch ein“, heißt es im Konzernbericht weiter.