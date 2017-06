GLS übernimmt Mehrheit an Prokon-Windpark Gagel

Die GLS Bank übernimmt die Mehrheit am Prokon-Windpark Gagel in Sachsen-Anhalt. Ein Beteiligungsmodell soll für Bürger, Mitglieder und Kunden entwickelt werden, kündigt die GLS Bank an. Insgesamt 80,1 Prozent der Anteile übernimmt die Genossenschaftsbank aus Bochum. Der 48 Megawatt (MW) große Windpark soll mittelfristig über eine Finanzbeteiligung einer breiten Bürgerschaft zugänglich gemacht werden.

Das Investitionsvolumen liegt bei rund 100 Mio. €. Durch mehr als 300 Flächenpachtverträge sind zahlreiche Anwohner und landwirtschaftliche Betriebe an der Wertschöpfung beteiligt. In den umliegenden Ortschaften werden zusätzlich zahlreiche Förderungen in gemeinnützige Projekte fließen. Der Windpark erstreckt sich über landwirtschaftlich genutzte Flächen der Landkreise Stendal und Altmarkkreis Salzwedel.

Der Windpark Gagel in Sachsen-Anhalt umfasst 16 Windräder vom Typ Enercon E-115. Die Gesamtleistung von 48 MW könne rechnerisch den Jahresstrombedarf von bis zu 40.000 Haushalten decken, heißt es in einer Mitteilung. Die 16 Enercon-Anlagen mit einer Leistung von je 3 MW und einer Gesamthöhe von fast 207 Metern sind seit Februar 2017 in Betrieb. Der Windpark speist über ein eigenes Umspannwerk direkt in das Hochspannungsnetz ein. Im Betrieb sollen automatische Abschaltungen bei Schattenwurf oder Geräuschentwicklung die Beeinträchtigungen minimieren. Der Park wurde von Prokon projektiert. Die Genossenschaft wird weiterhin 19,9 Prozent an dem Park halten und die technische Betriebsführung übernehmen. Die GLS Beteiligungs AG wird den Angaben zufolge einen wesentlichen Teil der Geschäftsführung und der täglichen kaufmännischen Betriebsführung übernehmen.

Zum Erwerb der Anteilsmehrheit und dem Beteiligungsmodell erklärt Frank Trauboth, Vorstand der GLS Energie AG, einer Tochter der GLS Bank: „Mit der Beteiligung der Menschen in der Umgebung, der Mitglieder und Kunden der Genossenschaften GLS Bank und Prokon leisten wir einen wichtigen Beitrag zur bürgernahen Energiewende. Mit Prokon haben wir einen kompetenten Technik-Partner mit langjähriger Erfahrung für dieses Großprojekt gefunden.“

Lesen Sie auch: Prokon platziert 89,9 Mio. € Schuldverschreibungen bei institutionellen Investoren



Windenergie: 2017 will die Prokon eG ihren Umsatz auf 110 Mio. € steigern



Windenergie: Prokon rechnet 2017 mit positivem Jahresüberschuss vor Steuern im einstelligen Millionenbereich