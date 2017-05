E.ON, Vattenfall, innogy und EnBW finden immer mehr Gefallen am Thema Solarstrom

Es ist noch nicht lange her, da hörte man aus den Konzernzentralen großer Energieunternehmen manch despektierliche Äußerung zur Solarstromerzeugung. Die Kostensenkungen bei der Photovoltaik haben aber in den vergangenen Jahren ein derart rapides Tempo angenommen, dass es für die großen Konzerne geradezu geschäftsschädigend wäre, die Potenziale des Solarstrommarktes nicht zu nutzen.

Innogy hat mit Belectric einen großen Player am Markt erworben, E.ON arbeitet seit geraumer Zeit mit dem Solarpionier IBC Solar zusammen und auch die EnBW hat sich bei der letzten Runde der PV-Ausschreibungen mit einigen Projekten durchsetzen können. Nun meldet Vattenfall, dass man ein Solarpachtmodell für Gewerbekunden auf den Weg bringt. Und: E.ON startet eine Partnerschaft mit Google zum Ausbau der Solarenergie.

E.ON und Google kooperieren und bieten Plattform „Sunroof“ erstmals außerhalb der USA an

Die Düsseldorfer E.ON-Gruppe nutzt die Google-Plattform „Sunroof“, die damit erstmals außerhalb der USA zum Einsatz komme. Zum Start sollen rund sieben Millionen Gebäude durch die Webseite abgedeckt werden, darunter in Ballungsgebieten wie München, Berlin, Rhein-Main oder dem Ruhrgebiet.

Auf der Sunroof-Webseite werden Technologien wie Google Earth & Maps, 3D-Modelle sowie Machine Learning, also selbstlernende Software, kombiniert, um Anfragen so präzise wie möglich zu beantworten. Sunroof berechnet für jedes erfasste Dach, wieviel Sonnenlicht im Laufe des Jahres darauf fällt.

Es berücksichtigt dabei Wetterdaten, die Position der Sonne zu unterschiedlichen Jahreszeiten, Fläche und Neigung des Daches sowie den Schatten umliegender Gebäude oder Bäume. Am Ende „übersetzt“ Sunroof die ermittelte Licht- in Energiemenge sowie die potenzielle Kostenersparnis.

Interessenten werden informiert - und können gleich ein Komplettpaket anfordern

Die Plattform soll zum Start exklusiv auf www.eon-solar.de eingebunden werden. Interessierte Hausbesitzer sollen dort nach den Vorstellungen von E.ON natürlich nicht nur ihr Solarpotenzial ermitteln, sondern auch ein passendes Komplettpaket anfordern können. Dieses beihaltet Photovoltaik-Module, Aura-Batteriespeicher sowie die E.ON SolarCloud (EUWID 14/2017).

„Mit Sunroof gelingt es uns, den Vertrieb von Solaranlagen stärker zu digitalisieren und so die Attraktivität von Photovoltaik weiter zu steigern“, sagt Karsten Wildberger, Vorstandsmitglied von E.ON. Hier werde das Potenzial deutlich, das Digitalisierung für den weiteren Erfolg der Energiewende entfalten könne. Man werde über Sunroof und die E.ON SolarCloud hinaus weitere digitale Produkte entwickeln, kündigte Wildberger an.

Vattenfall bietet mit seiner jetzt gestarteten „Sonnenpartnerschaft“ eher ein „traditionelles“ Vermarktungsmodell im Photovoltaiksegment. Zudem hat Vattenfall eine andere Zielgruppe, den Markt für Gewerbekunden. Vattenfall bietet die Sonnenpartnerschaft in zwei Varianten: Bei der „nachhaltigen Sonnenpartnerschaft“ pachten die Kunden die Solaranlage über einen Zeitraum von in der Regel 20 Jahren. Anschließend geht die Solaranlage in ihren Besitz über.

Vattenfall setzt auf Pacht/Contracting-Modell für Gewerbekunden

Bei der „flexiblen Sonnenpartnerschaft“ beträgt die Pachtdauer der Anlage zunächst mindestens acht Jahre. Danach entscheidet der Kunde, ob er den Pachtvertrag verlängern, die Anlage kaufen oder sie zur weiteren Nutzung an Vattenfall übergeben will. „In dieser Variante können auch Mieter von Gewerbeimmobilien vom selbst erzeugten Solarstrom profitieren“, heißt es bei Vattenfall. Durch den Wegfall von Abgaben auf selbst verbrauchten Solarstrom könnten die Gewerbekunden ihre Betriebsausgaben für Strom kurzfristig senken. Mit den Einsparungen können sie dann direkt das Anlagevermögen finanzieren.

Für Mieter von Gewerbeimmobilien eigne sich besonders die flexible Sonnenpartnerschaft. Der Dachnutzungsvertrag werde in diesem Fall zwischen Vattenfall und dem Vermieter der Gewerbeimmobilie abgeschlossen. Das garantiere den Weiterbetrieb der Photovoltaikanlage auch für den Fall, dass der Mieter die Sonnenpartnerschaft nicht fortführen will.

E.ON: Dachflächenpotenzial so große wie das halbe Saarland

E.ON sieht ein erhebliches Potenzial beim Ausbau der Photovoltaik auf Dachflächen. Das Bundeswirtschaftsministerium gehe von einem für die Photovoltaik nutzbaren Dachflächenpotenzial von knapp 1.100 Quadratkilometern aus – einer Fläche, halb so groß wie das Saarland. Darauf könnten Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von rund 100 Gigawatt installiert werden. „Bislang wird aber nur ein Viertel dieses Potentials ausgeschöpft.“

