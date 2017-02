Entscheidung über Zukunft von KTG Energie steht an

Das Amtsgericht Neuruppin wird am 10. Februar 2017 seine Entscheidung über die Zukunft der KTG Energie AG verkünden. Wie das Unternehmen mitteilte, hatten zuvor auf einer Gläubigerversammlung nicht alle Gruppen eine Mehrheit für den Insolvenzplan des Biogasanlagenbetreibers erreicht. Die Gläubiger haben sich derweil für die Aufrechterhaltung der Eigenverwaltung ausgesprochen. Das Gericht hat den Antrag auf Aufhebung des Beschlusses gemäß § 78 InsO entsprechend zurückgewiesen.

Die Gläubiger der KTG Energie AG hatten am 3. Februar 2017 in der vom Amtsgericht Neuruppin anberaumten Gläubigerversammlung über den Insolvenzplan abgestimmt. Nach Angaben von KTG Energie entschieden insgesamt fünf Gläubigergruppen über die Annahme des vom Vorstand erarbeiteten Plans zur Entschuldung und damit zum Fortbestand der Gesellschaft. Im Ergebnis votierten vier der fünf im Insolvenzplan angelegten Gläubigergruppen mehrheitlich für die Umsetzung des Insolvenzplans. Da in der Gruppe der Anleihegläubiger die Mehrheit verfehlt wurde, obliegt es nun dem zuständigen Amtsgericht, über die Bestätigung des Plans zu entscheiden.