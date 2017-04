Emissionsreduzierungen bei der Erdölförderung könnten Erneuerbare im Verkehr ausbremsen

Emissionsverringerungen bei der Erdölförderung soll die Mineralölindustrie nach einer neuen Verordnung des Bundesumweltministeriums auf die deutschen Klimaziele im Verkehr anrechnen dürfen. Damit hätten Biokraftstoffe, Elektromobilität und Wasserstoff nach Ansicht des Verbandes der Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB) das Nachsehen. „Es ist ausgesprochen dreist, dass Umweltministerin Hendricks einerseits den Verkehrssektor als Sorgenkind des Klimaschutzes bezeichnet und andererseits aktiv verhindert, dass dort mehr erneuerbare Energien zum Einsatz kommen“, sagte VDB-Geschäftsführer Elmar Baumann.

Hintergrund ist, dass die Mineralölindustrie in Deutschland ab dem Jahr 2020 durch die Treibhausgas-Quote verpflichtet ist, den Treibhausgasausstoß ihrer Kraftstoffe um sechs Prozent zu senken. Nach dem jetzt vorliegenden Entwurf der neuen Upstream-Emissionsminderungs-Verordnung (UERV) dürfen die Mineralölkonzerne 1,75 Prozent mit Emissionsverringerungen bei der Erdölförderung (UER) erfüllen. Die übrigen 4,25 Prozent blieben dann für emissionsarme Kraftstoffe und Antriebe wie E-Mobilität, Biokraftstoffe, Wasserstoff und Erdgas übrig.

So würden Emissionsminderungen von Erdöl berücksichtigt, das im Ausland gefördert und verbraucht wird und somit in keinerlei Kontakt zu Deutschland oder Europa steht. „Eine solche Anrechnung wäre eine Luftbuchung, um die deutsche Klimabilanz zu schönen, so Baumann. Der VDB kritisiert das Umweltministerium insbesondere dafür, dass es der Mineralölindustrie mit 1,75 Prozent eine so hohe Anrechenbarkeit für UER zuspricht. Dadurch würde den erneuerbaren Energien jede Entwicklungsmöglichkeit genommen.

Nach Ansicht des VDB ist das Umweltministerium vor der Mineralölindustrie eingeknickt. „Mit der geplanten Anrechnung von UER-Maßnahmen auf die THG-Quote ist es unmöglich, das 2030-Klimaziel der Bundesregierung im Verkehr zu erreichen“, sagte Baumann weiter. Er fordert, dass die Mineralölindustrie UER-Maßnahmen zusätzlich zu den bestehenden sechs Prozent Treibhausgasquote erfüllen muss, so wie es die europäische Richtlinie vorsieht. „Eine ambitionierte Klimapolitik würde beide Punkte angehen: die Treibhausgasminderung bei der Antriebsenergie und bei der Erdölförderung“, so Baumann.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der kommenden Ausgabe von EUWID-Neue Energie.