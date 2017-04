Biodieselproduktion steigt in Deutschland leicht

Die deutsche Biodieselproduktion belief sich im vergangenen Jahr auf rund 3,1 Mio. Tonnen. Das geht aus Schätzungen des Verbands der Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB) hervor. Damit hat die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um etwa 100.000 Tonnen zugelegt. Gleichzeitig verharrte der Absatz hierzulande nach den vorläufigen Angaben des Bundesamtes für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bei 2,15 Mio. Tonnen.

Bei steigendem Dieselabsatz ist damit der Anteil von Biodiesel von 5,84 Prozent auf 5,68 Prozent 2017 weiter gesunken. „Der sinkende Biodieselgehalt im deutschen Dieselkraftstoff zeigt, dass die Treibhausgas-Quote zu niedrig ist. Fossiler Diesel ist kein Beitrag zum Klimaschutz“, sagte Elmar Baumann, Geschäftsführer beim VDB. Deshalb forderte er, dass Zwischenschritte in die THG-Quote eingefügt werden, so dass sechs Prozent im Jahr 2020 mit stetig steigenden Werten erreicht werden.

Hintergrund ist, dass Biokraftstoffe in Deutschland seit 2015 durch eine Treibhausgas-Quote (THG-Quote) gefördert werden. Diese verpflichtete die Mineralölindustrie, den Treibhausgasausstoß ihrer Kraftstoffe in den Jahren 2015 und 2016 um 3,5 Prozent zu senken; seit diesem Jahr müssen vier Prozent erreicht werden. Im Jahr 2020 springt die Quote auf sechs Prozent. Zur Erfüllung der THG-Quote nutzt die Mineralölindustrie unter anderem Biokraftstoffe, die durchschnittlich 70 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als fossile Kraftstoffe.

Als Rohstoff für die Biodieselproduktion nutzten die deutschen Hersteller 25 Prozent Altspeisefette wie zum Beispiel gebrauchtes Frittierfett, fünf Prozent Soja, vier Prozent Palmöl und jeweils zwei Prozent Tierfette und Fettsäuren. Der größte Anteil entfiel jedoch mit 62 Prozent auf Raps. Deutsche Landwirte bauten Raps für Biodiesel nach Schätzungen der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) auf 760.000 Hektar an, also auf rund sechs Prozent der deutschen Ackerfläche. Damit wurden laut FNR etwa 40.000 Hektar weniger Fläche genutzt als noch im Jahr 2015.

„Der Stillstand beim Klimaschutz im deutschen Verkehr zwingt die deutschen Biodieselproduzenten, mehr zu exportieren, anstatt einen steigenden Beitrag zur Treibhausgas-Minderung hierzulande zu leisten.“ Die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) berichtet, dass im vergangenen Jahr 1,56 Mio. Tonnen Biodiesel aus Deutschland ausgeführt wurden. Neben den EU-Nachbarländern waren die USA ein Abnehmer des deutschen Biodiesels, die rund 85.000 Tonnen deutschen Biodiesel importierten.