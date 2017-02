BayWa r.e. sichert sich Wind- und Solarprojekte bei Ausschreibungen in Italien und Malaysia

BayWa r.e. sichert sich bei Ausschreibungen in Italien und Malaysia Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von über 70 MW. Auch für die bevorstehenden Ausschreibungen in Deutschland sei das Unternehmen optimal aufgestellt, teilte die Erneuerbaren-Tochter von BayWa mit. Zu den drei Windenergie-Projekten in Italien zählen das Projekt Eolica San Lupo Srl in Kampanien mit einer Leistung von 48 MW sowie die Projekte Arlena Energy Srl (zehn MW) und Tessennano Energy Srl (acht MW) in der Region Latium. In Malaysia wird BayWa r.e. einen Solarpark mit einer Leistung von fünf MWp für SBU Power Sdn. in Perlis realisieren.

Zum Thema Ausschreibungen sagte der Energievorstand der BayWa AG, Matthias Taft, dass BayWa r.e. selbst an Auktionen teilnehmen, aber auch kleinere Entwickler unterstützen werde, die nicht in der Lage seien, die Risiken einer Ausschreibung selbst zu tragen. „Unsere finanzielle Stärke ermöglicht es uns, solche Ausschreibungskooperationen anzubieten und damit auch unseren Partnern zum Erfolg zu verhelfen“, so Taft.