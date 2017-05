46,5 TWh Wind- und Solarstrom im ersten Jahresdrittel - Offshore-Anteil an Windstrom steigt auf 16,5 Prozent

Die Windenergieproduktion in Deutschland hat nach einem windigen Monatsausklang im April ein Niveau von 8,5 TWh erreicht. Das waren 38 Prozent mehr als im April des Vorjahrs. Insgesamt sind nach den vorläufigen Einspeisedaten der Übertragungsnetzbetreiber im ersten Jahresdrittel 36,4 TWh Windstrom erzeugt worden, ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 32,7 TWh.

Der Anteil der Offshore-Windstrom-Erzeugung am gesamten Windenergie-Produktionsvolumen liegt nach vier Monaten des laufenden Jahres bei 16,5 Prozent. Im Vergleichszeitraum des Vorjahrs lag der entsprechende Offshore-Anteil bei 13,0 Prozent.

Solarstrom-Einspeisung überschreitet nach vier Monaten Marke von 10 TWh

Auch die Einspeisewerte der Photovoltaik-Anlagen in Deutschland liegen im laufenden Jahr deutlich über den Referenzwerten des Vorjahrs. Für den April zeigen die Daten der Übertragungsnetzbetreiber eine Einspeisung von 4,6 TWh Solarstrom. Das ist ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Nach vier Monaten haben die Photovoltaik-Anlagen in Deutschland bereits mehr als zehn TWh Strom produziert. Mit 10.144 GWh liegt die Einspeismenge damit rund ein Viertel über dem Vorjahreswert.

Gemeinsam kommen die fluktuierend produzierenden erneuerbaren Energien Wind und Solar damit auf einen Ertrag von 46,6 TWh im ersten Drittel des laufenden Jahres. Das ist ein Plus von 14,3 Prozent gegenüber den Werten der ersten vier Monate des Vorjahrs.

