Energy Brainpool entwickelt neue Kenngröße zur Bewertung von Strommarkterlösen

Das Beratungshaus Energy Brainpool hat einen neuen Parameter zur Bewertung von Strommarkterlösen entwickelt. In ihrem neuen White Paper mit dem Titel „Bewertung der Strommarkterlöse von fluktuierenden Erneuerbare-Energien-Anlagen“ geht es um die Kenngröße des Vermarktungserlöses. Der Vermarktungserlös beschreibt den Ertrag, den eine Technologie (Wind oder Solar) ohne extra Förderung am Strommarkt erwirtschaften kann. Die dafür zugrundeliegenden Vermarktungswerte und -mengen berücksichtigen, dass Anlagen in Zeiten negativer Preise abschalten und nicht einspeisen, um Verluste zu vermeiden. Eine kurze Beispielrechnung anhand einer Windenergieanlage rundet das White Paper ab.

Zur Bewertung von Strommarkterträgen stehen verschiedene Preisindizes zur Verfügung, wie der Baseload, der Peakload, der Marktwert und der von Energy Brainpool gesetzte Vermarktungswert. Nicht alle Parameter eigneten sich gleichermaßen, um die Rentabilität von Anlagen fluktuierender erneuerbarer Energien (feE) in Zeiträumen ohne Zusatzzahlungen, wie zum Beispiel der EEG-Vergütung, beurteilen zu können. Der Base- und der Peakload würden den Faktor der Wetterabhängigkeit unzureichend in Betracht ziehen, da feE-Anlagen nicht kontinuierlich im gesamten Bemessungszeitraum einspeisten. Und auch im Marktwert würden zunehmend Stunden mit negativen Preisen enthalten sein, die zu einer größeren Unschärfe bei der Umsatzbeurteilung führten.

Mit der neuen Kennzahl könnten unter anderem Betreiber von Solarenergie- oder Windenergieanlagen fundiert einschätzen, welche Einnahmen beim Betrieb der Anlagen ohne Förderung realistisch sind. Das sei zum einen für alle deutschen Anlagen relevant, deren EEG-Förderung 2020 auslaufe. Auch für die Bewertung neuer Projekte in Europa gewinne der Strommarkterlös-Bewertungsparameter an Bedeutung. „Besonders für Investoren ist der Vermarktungserlös ein signifikantes Bewertungsinstrument“, so Carlos Perez Linkenheil, der Experte und Projektleiter bei Energy Brainpool ist.

In Zeiten, in denen es gelte, zunehmend die Potentiale und Erlöse an den Strommärkten zu beurteilen, zahle es sich für den Investor aus, den Ertrag umfassend einschätzen zu können, im Zeitraum der Förderung und darüber hinaus. Der Lebenszyklus einer Photovoltaik- oder Windanlage könne heutzutage bis zu 30 Jahre und mehr betragen, sagte er. Zur realistischen Beurteilung der Erlöspotenziale in Zeiträumen ohne Zusatzzahlungen, wie zum Beispiel der EEG-Vergütung, empfiehlt Energy Brainpool, den Vermarktungswert in Kombination mit der Vermarktungsmenge einer Anlage heranzuziehen. o