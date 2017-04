Direktvermarktung: Gemeldete PV-Leistung steigt im April auf 8.651 MW

Die im Zuge der Direktvermarktung gemeldete Photovoltaikleistung aus EEG-Anlagen in Deutschland ist im April auf 8.651 MW gestiegen. Damit wird inzwischen gut ein Fünftel der installierten Photovoltaikleistung in Deutschland von den Betreibern direkt vermarktet und nicht über die Übertragungsnetzbetreiber an die Strombörsen gebracht.

Gemessen an der über alle Technologiebereiche hinweg direkt vermarkteten 62,3 GW im April entfallen auf die Solarenergie 13,9 Prozent.

Dominierende Technologie im Direktvermarktungs-Portfolio ist die Windenergie. Allein auf das Onshore-Windkraft-Segment entfallen 42,8 GW und damit 68,8 Prozent der direkt vermarkteten EEG-Anlagenleistung. Aber auch die Offshore-Windkraft gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Mit inzwischen 4.606 MW entfällt auf die Windparks in der Nord- und Ostsee inzwischen ein Anteil von 7,4 Prozent an der gemeldeten Leistung. Das Segment liegt damit nur noch knapp hinter der Bioenergie, auf die eine Leistung von 5.210 MW oder 8,4 Prozent der installierten Leistung der direkt vermarkteten Anlagen entfällt.

Kleinere Leistungsvolumina entfallen auf die Bereiche Wasserkraft (696 MW), Gase (253 MW) und Geothermie (30 MW).

