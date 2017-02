Vodafone und Kiwigrid bieten Gesamtlösung für den Betrieb intelligenter, dezentraler Energienetze an

In Zusammenarbeit mit Kiwigrid bietet Vodafone jetzt eine Gesamtlösung für den Betrieb intelligenter, dezentraler Energienetze an. Durch die Bündelung ihrer Expertise mit der Energy-IoT-Plattform von Kiwigrid baue Vodafone die Führungsrolle im Bereich Internet of Things aus, teilte der Mobilfunkanbieter jetzt mit. „Wir freuen uns, Vodafone mit unserer schlüsselfertigen und hochsicheren, skalierbaren Plattform für Energy-IoT zu unterstützen“, erklärte der Gründer und Geschäftsführer von Kiwigrid, Carsten Bether.

Zusammen mit Kiwigrid werde eine cloud-basierte Energie IoT-Komplettlösung für die automatische, digitale Überwachung und Steuerung dezentraler Energienetze in Privathaushalten angeboten. Mit dem System ließen sich zum Beispiel die Solarzellen auf dem heimischen Dach mit energieverbrauchenden Geräten wie der Wärmepumpe für die Heizung im Keller und Systemen zur Stromspeicherung oder auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge verbinden.

Die Plattform entscheide dann über intelligente Analyseverfahren automatisch, ob die produzierte Sonnenenergie direkt vor Ort genutzt, gespeichert oder in das allgemeine Energienetz eingespeist und damit verkauft werde. Daraus ergebe sich für den Haushalt ein idealer Mix, mit dem er seine eigenen Energieverbrauch optimieren und Kosten sparen könne. Neben dieser Anwendung für den Privathaushalt, wollen die Partner ebenso Energiemanagement-Systeme für Unternehmen und die Zulieferindustrie bis hin zu virtuellen Kleinkraftwerken anbieten. Mit dem Angebot richte sich Vodafone in erster Linie an Versorger, Unternehmen mit eigener Energieerzeugung, Hersteller von Solar-, Windkraft- und BHKW-Anlagen sowie Wohnungsgesellschaften.

Bereits vor Weihnachten hat Vodafone ein IoT-Projekt zum Gebäude-Energie-Management gestartet.

Kürzlich wurde bekannt, dass Innogy und LG Electronics neue Investoren von Kiwigrid sind.