Die Service-Vermittlungsplattform mila.com ist neuer Partner von innogy Smart Home. Nutzer der intelligenten Haussteuerung finden auf der Plattform technisch versierte Menschen, die ihnen bei der Ersteinrichtung oder bei weiterführenden Fragen helfen, teilte die Mila Europe GmbH in Berlin mit. Mila biete die Vermittlung von innogy Friends zunächst für sechs Monate in Berlin und im Ruhrgebiet an. Während der Pilotphase sollen Kunden in erster Linie Hilfe zu den Themen Energie und Sicherheit mit innogy SmartHome erhalten.

Wer ein innogy SmartHome-Paket erworben habe und Unterstützung wünsche, buche auf mila.com/innogy das passende Servicepaket. Die Anfrage werde an geprüfte innogy Friends in der Umgebung geschickt. Der erste Friend, der den Auftrag annehme, bekomme den Zuschlag und vereinbare mit dem Kunden einen passenden Termin vor Ort. Er lädt z. B. die innogy App auf dessen Smartphone, meldet die Zentrale an, richtet Komponenten wie intelligente Heizkörperthermostate, Rauchmelder oder Fenstersensoren ein und vernetzt das Zusammenspiel untereinander, heißt es.

Was im Einzelnen zu tun sei, vereinbarten der Kunde und der private Dienstleister unter sich. Der UVP für eine Ersteinrichtung liege bei 39 Euro pro Stunde. Der Kunde bezahle den Friend bargeldlos über Mila und bewerte abschließend den Service.



Seit November ist innogy auch Partner des Berliner Startups KIWI im Bereich intelligente Haussteuerung und schlüsselloser Zugang für Mehrfamilienhäuser.