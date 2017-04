Vattenfall: Prozess-Abwärme aus Porzellanherstellung der KPM fließt ins Berliner Fernwärmesystem

Die Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) und die Vattenfall Wärme kooperieren bei der Nutzung der KPM-Produktionsabwärme. Die Prozess-Abwärme aus der Porzellanherstellung fließt ab jetzt ins Berliner Fernwärmesystem, teilte Vattenfall mit. Die vier KPM-Brennöfen sind mit einer Wärme-Rückgewinnungsanlage gekoppelt, und immer, wenn die Brennöfen Porzellan produzieren, erhitzen sie dabei heißes Wasser auf rund 110 °C.

Das Heizwasser fließt an den Wärme-Übertrager der Hausübergabestation und soll dafür sorgen, dass CO2-freie Wärme ins Fernwärmesystem fließt. Das sorge für 150.000 CO2-freie heiße Duschen pro Jahr. Wie KPM-Geschäftsführer Jörg Woltmann erklärt, sei die industrielle Abwärme-Nutzung in Berlin eine Herausforderung, denn die Stadt habe wenig Industrie. Da zur sinnvollen Nutzung der Abwärme die Temperaturen und die Hydraulik zusammen passen müssten, blieben nur wenige Unternehmen, die in Frage kämen.

Der Vorstandschef der Vattenfall Wärme Berlin, Gunther Müller, erklärte: „Die Kooperation mit KPM soll Signalwirkung haben, weitere Wärmequellen zu integrieren. Dabei wird ebenso Handarbeit nötig sein, wie bei der Herstellung des KPM Porzellans. Jede geeignete Wärmequelle wird besondere technische Herausforderungen offenbaren. Gerade deswegen ist es gut und richtig, jetzt damit anzufangen und das Abwärmepotenzial der Berliner Unternehmen möglichst schnell und möglichst umfassend zu heben.