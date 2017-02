Trianel und rku.it zu Smart Meter: Stadtwerke setzen auf Saas-Lösungen

Stadtwerke halten an ihren Messstellenbetrieben fest und bereiten sich auf die neue Rolle als intelligente Messstellenbetreiber im eigenen Versorgungsgebiet vor. Das ist eines der Ergebnisse einer gemeinsamen bundesweiten Roadshow der Stadtwerkekooperation Trianel und des Service-Providers für IT-Lösungen rku.it. In den vergangenen zwölf Monaten haben die beiden Unternehmen mit rund 180 Stadtwerken die Anforderungen an den Smart Meter Rollout diskutiert und Vorbereitungen für die Umsetzung eingeleitet.

„Alle Stadtwerke mit denen wir gearbeitet haben, wollen ihre Grundzuständigkeit behalten. Sie schätzen eine aktive Gestaltung bei der Digitalisierung ihres Messstellenbetriebs langfristig nachhaltiger ein, als den Verlust von Daten und Kundenbindungen durch die Messstelle und bereiten sich auf die neue Marktrolle als wettbewerblicher Messstellenbetreiber vor“, so Thomas Spinnen, der Bereichsleiter Vertriebslösungen Stadtwerke bei Trianel. Getrieben werde das Interesse an der neuen Marktrolle insbesondere durch die Vertriebe, die einem möglichen Kundenverlust durch neue Wettbewerber im Messwesen aktiv begegnen möchten.

Bei der Wahl der technischen Umsetzung spiegelt der Markt ein heterogenes Bild. „Große Energieversorger mit über 500.000 Zählern treiben die Umsetzung im Eigenbetrieb voran und wollen nur teilweise auf Servicemodelle zugreifen. Ein komplettes Outsourcing wird von Stadtwerken mit weniger als 25.000 Zählern in ihrem Versorgungsgebiet favorisiert“, erläutert Jürgen Bonin, der Bereichsleiter Produktmanagement neue Dienste bei rku.it. Der Großteil der Stadtwerke ziele auf ein Höchstmaß an Eigenständigkeit im Messwesen und werde über Software as a Service(SaaS)-Lösungen die Integration der Gateway-Administrationsprozesse umsetzen.

Allerdings hätten bisher nur wenige Unternehmen mit dem Aufbau des dazugehörigen Information Security Management Systeme (ISMS, „Managementsystem für Informationssicherheit“) und der dazugehörigen Zertifizierung begonnen. Hier entstehe, so Spinnen, für die Unternehmen mit Blick auf die am Markt verfügbaren Zertifizierungsressourcen und die Dauer der Projekte ein zeitkritischer Pfad, insbesondere wenn die ersten BSI-zertifizierten intelligenten Messsysteme Mitte 2017 zur Verfügung stehen.

Die Stadtwerkekooperation gab kürzlich bekannt, dass die Osterholzer Stadtwerke, der Stadtwerkeverbund BeSte (Steinheim, Beverungen, Warburg, Bad Driburg, Borgentreich) sowie sieben weitere Werke ein Grundsatzpapier zur Umsetzung der Smart Meter Gateway-Administration mit Trianel unterzeichnet haben.