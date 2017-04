Toyota erprobt Brennstoffzellen zur stationären Stromerzeugung

Toyota hat im japanischen Werk Motomachi mit dem Probebetrieb von Brennstoffzellen zur stationären Stromerzeugung begonnen. Es handelt sich um ein zweistufiges Hybrid-Energieerzeugungssystem, bei dem Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC) und Mikrogasturbinen kombiniert werden. Erprobt und bewertet werden soll die Energieeffizienz, die Leistungsfähigkeit und die Haltbarkeit des Systems, teilte Toyota mit.

In dem Hybrid-Energieerzeugungssystem kommen Wasserstoff und Kohlenmonoxid zum Einsatz, in die das in der Brennstoffzelle befindliche Gas extrahiert werde, und nutze die Brennstoffzellentechnologie und die Mikrogasturbine in ihrem zweistufigen Energieerzeugungsmechanismus mit einer Nennleistung von 250 kW. Zusätzlich nutze ein Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-System die in der Stromerzeugung erzeugte Abwärme. Das Hybridsystem erreiche mit seinem zweistufigen Stromerzeugungssystem einen hohen Wirkungsgrad (55 Prozent) und erhöhe den Gesamtwirkungsgrad durch die Kraft-Wärme-Kopplung auf 65 Prozent. Das Brennstoffzellen-System zur stationären Stromerzeugung wurde von Toyota gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Toyota Turbine und Systems sowie Mitsubishi Hitachi Power Systems entwickelt.

