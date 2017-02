Alle Stadtwerke sollten in das Geschäftsfeld der intelligenten Messsysteme einsteigen. Auch die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen ermöglichten es Stadtwerken, sowohl die Rolle des grundzuständigen als auch des wettbewerblichen Messstellenbetreibers einzunehmen. Diesen Schluss zieht die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (Südweststrom) und ihre Partner aus der Auswertung eines gemeinsamen Pilotprojekts. Der Verbund für kleine und mittlere Stadtwerke hat das Projekt zusammen mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall, Eutin, Tübingen, Bietigheim-Bissingen und Bretten sowie den Dienstleistern Robotron Datenbank-Software GmbH sowie Power Plus Communications AG durchgeführt.

„Der Smart-Meter-Rollout ist mittelfristig eine Chance für Stadtwerke aller Größen“, sagt Daniel-Klaus Henne, Geschäftsführer Handel und Dienstleistungen bei Südweststrom. „Der Einstieg in den intelligenten Messstellenbetrieb ist die wichtigste strategische Entscheidung in diesem Jahr. Mit der Erfahrung unseres Projekts raten wir: Jeder Verteilnetzbetreiber sollte zunächst bis zum 30. Juni grundzuständiger und ebenfalls jedes Stadtwerk wettbewerblicher Messstellenbetreiber werden. Kommunale Versorger sollten die Synergien einer Kooperation nutzen, eigenständig bleiben und als intelligenter Messstellenbetreiber auftreten.“

Funktionierende Lösungen für Netzbetreiber

Ronald Pfitzer, Geschäftsführer bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall, verweist auf funktionierende Lösungen für Netzbetreiber: „Wir haben in unserem Pilotprojekt wertvolle Erfahrungen gesammelt. Wir wissen, worauf es bei den neuen Kommunikationswegen ankommt. Wir haben mehrere Software-Hersteller für die Gateway-Administration und das Zusammenspiel zwischen Zählern und Gateways unterschiedlicher Hersteller getestet.“ Der Einbau und Betrieb sei dann wirtschaftlich möglich, wenn sich Stadtwerke zusammenschließen würden. Zusammen mit Südweststrom haben die Stadtwerke Schwäbisch Hall eine modular aufgebaute Dienstleistung entwickelt. Bereits 15 Stadtwerke nutzten den so genannten Rollout-Planer. Dieses Tool gebe Verteilnetzbetreibern einen Überblick. Damit lasse sich erkennen, welche Verbräuche und welchen Bedarf an intelligenten Messsystemen es bei ihren Kunden gebe.

Im Rahmen des über zweieinhalb Jahre laufenden Pilotprojekt lieferte der Hersteller von Smart Meter Gateways und Spezialist für Kommunikationssysteme in der Energieversorgung, Power Plus Communications aus Mannheim, die Hardware. Für das Hosting des BSI-konformen Pilotsystems, bestehend aus der Gateway-Administrationslösung robotron*GWA-Manager und dem Messdatenmanagementsystem robotron*esmart, war Robotron Datenbank-Software aus Dresden verantwortlich.

Seit Sommer 2014 Erfahrungen gesammelt

Seit Sommer 2014 sammelten die Projektpartner Erfahrungen bei der Smart Meter-Einführung. Die Einrichtung und Installation der Zähler sowie Gateways habe viele Erkenntnisse hinsichtlich der Hardware-Installation, einer aufwendigen Konfiguration, Firewall- und Kompatibilitäts-Problemen und der Synchronisation zwischen Gateway und Server gebracht. Mittlerweile seien über 100 Zähler im Betrieb. Zudem seien auch sogenannte 1-zu-n-Beziehungen zwischen dem Gateway und den Zählern im Feld hergestellt worden.