Solidpower liefert mindestens 550 Bluegen Brennstoffstellen-Geräte an die belgische Elugie bvba

Einen zehn Mio. € umfassenden Vertrag über die Lieferung von mindestens 550 Bluegen Brennstoffstellen-Energiegeräten hat die Solidpower GmbH mit der belgischen Elugie bvba geschlossen. Belgien habe bereits 2003 den Ausstieg aus dem Atomstrom verkündet, geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Soldipower und Elugie hevor. 2012 sei diese Absicht von der damaligen Regierung nochmals bestätigt worden, was vor allem dazu führte, dass die Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen (KWK) mittels Erdgas inzwischen mit 20 Prozent Anteil die zweitgrößte Quelle des Landes sei, mit steigender Tendenz.

Der Geschäftsführer der auf Energieversorgungstechnologie spezialisierten Elugie, Bjorn van Haver, erklärte, Bluegen sei das effizienteste Mikro-KWK-Gerät auf dem Markt. Die Elugie sehe gerade hier, im Strombedarf von mehr als 10.000 kWh, mit dem brennstoffzellen-Energiegerät ein deutliches Wachstumspotenzial. „Unser Bluegen als Erdgas betriebenes Mikro-KWK-Gerät erlaubt die Anbindung an fast jedes marktgängige Heizsystem. Somit wird auch die nebenher erzeugte Wärme über die Einspeisung in den Wärmespeicher effizient genutzt – genug, um täglich rund 200 Liter Warmwasser zu liefern“, so Andreas Ballhausen, der Geschäftsführer der deutschen Solidpoer. Der Mitteilung zufolge erhält Elugie bis Ende 2018 ein erweitertes Bezugsrecht auf insgesamt 1.200 Bluegen-Aggregate, was einem Gesamtumsatz für Solidpower von mehr als 20 Mio. € entspreche.

