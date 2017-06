Smart Meter von Discovergy für Uplink-Senderstandorte

Discovergy unterstützt den Technikdienstleister Uplink Network mit intelligenten Stromzählern. Wie der Komplettanbieter für Smart Metering-Lösungen mitteilt, werden derzeit im Rahmen der Zusammenarbeit 120 von Uplink in ganz Deutschland betriebene UKW-Senderstandorte im Hinblick auf den Stromverbrauch optimiert. Dazu zählten u.a. die großen Fernsehtürme in München, Hamburg, Berlin oder Düsseldorf.

Wie aus einer Mitteilung von Discovergy hervorgeht, bestehe ein enormes Interesse an einer umfassenden Überwachung. Die einzelnen Senderstandorte von Uplink hätten einen besonders hohen, konstanten Energieverbrauch von bis zu 30 kWh, und der bundesweite Stromverbrauch des Unternehmens bewege sich pro Jahr bereits im Bereich von fast zwei GWh.

Mit dem digitalen Discovergy Smart Meter sei Uplink nun in der Lage, jederzeit den Stromverbrauch seiner bundesweit verteilten, ständig wachsenden Anzahl an Anlagen zu überwachen und auszuwerten. Darüber hinaus würden die Smart Meter helfen, besser auf künftige Stromanbieterwechsel oder die Eigenstromerzeugung vorbereitet zu sein. Auftretende Störungen in der Stromverteilung, Fehler an den Sendeanlagen oder unbefugte Nutzung könnten jetzt umgehend erkannt und darauf reagiert werden. Die Rund-um-die-Uhr-Überwachung übernähmen zwei parallel laufende Network Operations Center (NOC), die Uplink an seinen Unternehmensstandorten in Düsseldorf und Berlin betreibe.

Uplink betreibt u.a. bundesweit Rundfunksender und verbreitet von exponierten Funktürmen und -masten aus UKW-Radioprogramme für unterschiedliche landesweite Radiobetreiber wie Radio Schleswig-Holstein, Radio Sachsen oder radio NRW.

