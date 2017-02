Naturstrom: Neues Projekt zu Mieterstrom- und Wärme in Berlin

Die Naturstrom AG realisiert derzeit ihr neuestes Projekt zur Mieterstrom- und Wärmeversorgung. Der Öko-Energieversorger produziert und liefert nachhaltige Energie für das „Haus der Parität". Das Gebäude ist Teil des so genannten Lokdepots, eines neu entstandenen Quartiers in Berlin Schöneberg, heißt es in einer Mitteilung von Naturstrom. Für die Wärme- und Stromversorgung installiert Naturstrom vor Ort ein Blockheizkraftwerk (BHKW) und eine Gas-Brennwerttherme, die beide mit Biogas betrieben werden. Während derzeit noch letzte Arbeiten am Gebäude liefen, würden bereits die ersten Mieter mit nachhaltiger Wärme beliefert.

„Das BHKW wird nach dem Warmwasserbedarf ausgelegt, die Gas-Brennwerttherme wird zur Beheizung der Räume an kalten Tagen hinzugeschaltet", so die Projektleiterin im Geschäftsbereich Dezentrale Energieversorgung bei Naturstrom, Salomé Klinger. Die Gastherme verfügt über eine Leistung von 100 kWth, das BHKW hat eine Leistung von 16 kWth und 35,3 kWel. Wenn das „Haus der Parität" ab Februar vollständig bezogen ist, rechnet Naturstrom mit einem jährlichen Wärmebedarf von 172.000 kWh und einem Stromverbrauch von 25.000 kWh.

„Den Strom, den das BHKW neben der Wärme produziert, bieten wir den Bewohnern und sozialen Einrichtungen im Haus im Rahmen eines Mieterstromtarifs an", erklärte der Geschäftsbereichsleiter Dezentrale Energieversorgung bei Naturstsrom, Thilo Jungkunz. Wenn die Stromerzeugung des BHKW einmal nicht ausreicht, liefere die Naturstrom AG Ökostrom aus dem Netz.

Naturstrom treibt nach eigenen Angaben in Berlin mehrere Projekte voran, die eine dezentrale Energieversorgung aus vor Ort installierten Anlagen zum Ziel haben. So realisiert der Öko-Energieversorger derzeit beispielsweise die ökologische Strom- und Wärmeversorgung des Kreuzberger Möckernkiezes mit 470 Wohneinheiten. Im Ortsteil Oberschöneweide hatte das Unternehmen im Frühling ein Photovoltaik-Mieterstromprojekt für rund 100 Wohneinheiten umgesetzt. Deutschlandweit wurden weitere Mieterstrom-Projekte verwirklicht, u.a. in München, Regensburg und im Neckar-Odenwald-Kreis.

Ein neues EUWID-Dossier gibt einen Überblick über den Status quo, Perspektiven und Hemmnisse beim Thema Mieterstrom.