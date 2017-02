KWK: PWG modernisiert Heizzentrale in Peißenberg

Die Peißenberger Wärmegesellschaft (PWG) investiert rund fünf Mio. € in die Modernisierung ihrer Heizzentrale für das Peißenberger Fernwärmenetz. Neu errichtet werden ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einer elektrischen und thermischen Leistung von je 1,5 MW und zwei gasbefeuerte Kessel mit einer Heizleistung von je acht MW. Das Modernisierungsprojekt sei bereits gestartet und soll im Frühsommer 2017 abgeschlossen sein, teilte die PWG mit.

Die Inbetriebnahme der beiden neuen Heizkessel sei für April geplant, auch das BHKW soll bis zum Frühsommer 2017 Strom und Wärme liefern. Während die Wärme über die Fernwärmeleitungen direkt an die Haushalte in Peißenberg geliefert werde, speise die PWG den im BHKW erzeugten Strom in das öffentliche Netz ein. Durch die Modernisierung steige auch die Effizienz der Anlage. Die beiden alten Heizkraftwerke hätten seit Mitte der 1980er Jahre ihren Dienst verrichtet und seien seit dem Sommer außer Betrieb. Über den Winter sichere jetzt eine im letzten November installierte mobile Wärmeversorgung einen derzeit noch in Betrieb befindlichen Bestands-Heizkessel ab. Mit der neuen Anlage soll der Betrieb der Heizzentrale wirtschaftlich optimiert werden.

Die Peißenberger Wärmegesellschaft ist ein gemeinsames Unternehmen der Lechwerke AG und der Bayernwerk Natur GmbH. Über das rund 22 Kilometer lange Fernwärmenetz werden in Peißenberg derzeit rund 1.000 Kunden mit Wärme versorgt. Die Projektdurchführung liegt beim Bereich Energiedienstleistungen der Lechwerke AG.