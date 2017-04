Kraft-Wärme-Kopplung: Bauarbeiten für 100-MW-Anlage der KMW AG in Mainz offiziell gestartet

In Mainz haben auf der Ingelheimer Aue die Bauarbeiten für das neue 100-MW-Blockheizkraftwerk offiziell begonnen. Die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) will mit der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) den Standort auf der ehemaligen Rheininsel zu einer Wärmeplattform für die Region ausbauen.

Das neue Blockheizkraftwerk wird nach KMW-Angaben zehn 34-SG-Motoren des Herstellers Wärtsilä umfassen – jeder dieser Motoren kann bis zu 10 Megawatt (MW) elektrisch und knapp 9 Megawatt thermisch erzeugen. Das bestehende GuD-Kraftwerk hat im Vergleich dazu eine Leistung von mehr als 400 MW.

Vorteil des neuen Blockheizkraftwerks sei, dass es mit über 85 Prozent die Energie des Brennstoffes Erdgas sehr effizient aus. Zudem können die Motoren innerhalb von zwei Minuten hoch- und runtergefahren werden. Das Blockheizkraftwerk benötigt bei gleicher Fernwärmeerzeugung weniger Brennstoffeinsatz und schont damit die Umwelt. Die schalltechnische Auslegung des Blockheizkraftwerkes soll so erfolgen, dass die Anlage die schalltechnischen Anforderungen deutlich unterschreitet und in der Nachbarschaft nicht wahrnehmbar sein wird.

Hocheffiziente Gaskraftwerke stehen still: „Da stimmen die

Rahmenbedingungen nicht“

Hintergrund der Überlegungen zum Bau des 100-Mio.-€ teuren Blockheizkraftwerks sei die Situation auf dem deutschen Energiemarkt, von dem auch das bestehende GuD-Kraftwerk der KMW seit einiger Zeit betroffen ist, berichtete der Wiesbadener Oberbürgermeister und KMW-Aufsichtsratsvorsitzende Sven Gerich. Durch den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und den Verfall der Strompreise an der Börse sowie gesunkene Preise für CO2-Zertifikate seien die Einsatzzeiten der deutschen Gaskraftwerke deutlich gesunken. Und sie würden weiter sinken.

„Es macht keinen Sinn, wenn alte Kohlekraftwerke weiterhin Strom produzieren und gleichzeitig moderne hocheffiziente Gaskraftwerke wie das in Mainz immer häufiger still stehen“, merkte Gericht mit Blick auf die kommende Legislaturperiode an. „Da stimmen die Rahmenbedingungen nicht. Wenn wir wollen, dass die Energiewende gelingt, benötigen wir Gaskraftwerke mit umweltfreundlicher Kraft-Wärme-Kopplung.“

Details zum KWK-Projekt auf der Ingelheimer Aue lesen Sie in der kommenden Ausgabe von EUWID Neue Energie.