IoT: Phoenix Contact und Lemonbeat kooperieren bei Gebäudeautomation

Phoenix Contact, nach eigenen Angaben einer der führenden Hersteller von Elektrotechnik und Automation mit Sitz im westfälischen Blomberg, und die innogy-Tochter Lemonbeat aus Dortmund, Entwickler der IoT-Infrastrukturtechnologie Lemonbeat, wollen in der Gebäudeautomation enger zusammenarbeiten. Das haben beide Unternehmen anlässlich der E-World in Essen mitgeteilt.

Die Automatisierung gewerblicher und kommunaler Liegenschaften, ob Wohnanlagen, Bürogebäude oder Industriehallen sei ein kostenintensives Geschäft, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Der technische Aufwand sei mitunter immens, um Gebäude in Sachen Wasser- und Energieverbrauch, Heizung und Klimatisierung automatisch an die jeweilige Umweltsituation anzupassen und zu überwachen.

Ziel der Kooperation sei ein einfacher Einstieg in die zukunftsfähige Welt des IoT (Internet of things). Durch aufeinander abgestimmte Systeme könnten Smart Devices in die überlagerte Management-Plattform integriert werden. Eine solche Lösung minimiere die Betriebskosten und den Engineering-Aufwand bei Nutzungsänderungen. Zudem biete sie einen hohen Investitionsschutz durch eine kommunikative nicht protokollgebundene Offenheit, wie es heute bereits aus der IT-Branche bekannt sei. Phoenix Contact verbinde daher seine Gebäudetechnologie mit der IoT-Technologie der innogy-Tochter, mit der sich die technische Komplexität in der Gebäudeautomation senken und dadurch bis zu ein Drittel der Investitionskosten einsparen ließen.

Die Lemonbeat Smart Device Language (LsDL) sei eine universelle Kommunikationssprache für das Internet der Dinge (IoT), mit der unterschiedliche Geräte unabhängig von einer zentralen Steuerung direkt miteinander interagieren könnten. Statt die Intelligenz einem Controller, einem Gateway oder einer Cloudlösung zu überlassen, befähige LsDL die Geräte in einem Netzwerk eigenständig zu kommunizieren und zu handeln. Die Kommunikation erfolge dabei in der Regel über eine vorhandene LAN-Infrastruktur oder stromsparende Funktechnologie im Sub-GHz Bereich. Im Bereich der Gebäudeautomation ließen sich durch den Einsatz der Lemonbeat-Technologie besonders auf der Automatisierungsebene Steuerungshardware und damit einhergehend auch der Installations- und Engineering-Aufwand einsparen, heißt es.