Innogy sieht EEBus Initiative als idealen Partner im Bereich Smart Home

Innogy sieht EEBus Initiative als idealen Partner für seine Haussteuerung innogy Smarthome. Einer aktuellen Mitteilung von innogy zufolge bietet der EEBus-Standard eine Schnittstelle zu Heizungssystemen, Haustechnik-Geräten oder Elektromobilität. Er habe sich als übergreifender Kommunikationsstandard für Energie-Anwendungen in Smart Home-Systemen durchgesetzt. Der Standard werde künftig in die Betriebssoftware der Zentrale und der Geräte von innogy Smarthome integriert, so dass sich seine Verbreitung im Bereich der Haussteuerung deutlich vergrößere.

„Wir freuen uns, mit innogy SmartHome einen der Pioniere im Smart Home begrüßen zu dürfen“, erklärte EEBus-Vorstand Peter Kellendonk. Damit arbeite die Initiative mit allen führenden Anbietern in diesem Bereich zusammen und gewinne so auch für die Hersteller von Heizungsanlagen, Hausgeräten, E-Mobil-Ladetechnik und Photovoltaik weiter an Bedeutung. Die EEBus Initiative setzt das Ziel ihrer Mitgliedsfirmen um, für Smart Home-Systeme sowie alle Geräte und Anlagen der Haustechnik eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Mit dieser gemeinsamen Sprache tauschen sich Geräte und Anlagen über Hersteller- und Branchengrenzen hinweg über den effizienten Einsatz von Energie aus.

„Die Arbeitsgruppen gehen bei der Entwicklung des EEBus-Standards stets von praktischen Anwendungsfällen aus. Sie definieren gemeinsam, welche Informationen die verschiedenen Geräte austauschen müssen, um Energie sinnvoll einzusetzen“, so Kellendonk: „Unsere Herangehensweise ist auch ein Gegenentwurf zu den geschlossenen Kommunikationsplattformen im ‚Internet of Things’, wie sie einige große Konzerne derzeit mit viel Druck auf den Markt bringen.“

EEBus-Herangehensweise als Gegenentwurf zum "Internet of things"

Erst im März 2017 hat die Arbeitsgruppe für den Anwendungsbereich „Heizung, Lüftung und Klima“ (HVAC) den EEBus-Standard für vernetzte Heizungsanlagen vorgestellt, heißt es in der Mitteilung. Weitere Arbeitsgruppen entwickeln derzeit die Schnittstellen für die Anwendungsbereiche „E-Mobility“, „Smart Metering“ und „Smart Grid“. Für Photovoltaikanlagen und Haushaltsgeräte gebe es bereits bestehende Schnittstellen.

Zu den EEBus-Mitgliedern zählen derzeit den Angaben zufolge neben den großen Smart Home-Anbietern und Photovoltaik-Spezialisten wie SMA und Solarworld auch die führenden deutschen Heizungshersteller Bosch Thermotechnik (Buderus, Junkers), Vaillant und Viessmann sowie die Hausgerätehersteller BSH (Bosch, Siemens), Liebherr und Miele. Im Bereich der E-Mobility seien sich mit dem Verband deutscher Automobilhersteller (VDA) und dem Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) alle großen Hersteller an der Integration ihrer E-Mobil-Ladetechnik im EEBus-Standard beteiligt.