Gasag will mittelfristig Umsatz bei Energiedienstleistungen verdoppeln

Die Berliner Gasag Gruppe bündelt ihre Kompetenzen für Energiedienstleistungen ab dem 1. April 2017 in der Gasag Solution Plus GmbH. „Energiedienstleistungen sind eine wichtige Säule der Gasag-Strategie auf dem Weg zu einem innovativen und zukunftsfähigen Unternehmen. Dieses Ziel erreichen wir durch zunehmende Vertriebserfolge und indem wir Synergien schaffen“, erklärt die Vorstandsvorsitzende von Gasag, Vera Gäde-Butzlaff, die Fusion von Unternehmenseinheiten. Aber auch die Kooperation mit Partnern oder der Zukauf von Unternehmensanteilen – wie der Erwerb von Anteilen am Smart-Home-Anbieter Provedo GmbH zum 1. Januar 2017 – seien Teil dieser Strategie.

Mittelfristig rechne man durch diese Maßnahmen in den kommenden Jahren mit einer Verdoppelung des Umsatzes im Bereich Energiedienstleistungen. Die Gasag sieht bei den Feldern Effizienz im Wärmemarkt, innovativen Quartierkonzepten und intelligenten Systemdienstleistungen große Wachstumspotenziale – bundesweit, aber auch in der sich dynamisch entwickelnden Hauptstadtregion.

Bislang wurden Energiedienstleistungen wie Quartierskonzepte, Contracting, Smart Metering oder Energiemanagement von drei Einheiten innerhalb der Gruppe angeboten, vom Bereich Ganzheitliche innovative Kundenlösungen in der Gasag AG, von der umetriq Metering Service GmbH und der Gasag Contracting GmbH. Alle Mitarbeiter der bisherigen Gesellschaften wechseln in die Gasag Solution Plus, und die Leitung des rund 100-Personen starken Unternehmens übernehmen die Geschäftsführer der bisherigen Unternehmen aus der Gasag-Gruppe: Frank Elstermann, Jörn Heilemann und Frank Mattat.