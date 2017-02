E.ON sieht bei Hotels einen wichtigen Markt für Energieeffizienz. Wie der Energiekonzern mitteilt, wolle er zusammen mit Radisson Blu neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit in der Hotelindustrie setzen. Dank einer innovativen dezentralen Lösung werde das Frankfurter Radisson Blu Hotel in Zukunft saubere Energie selbst erzeugen. Dafür errichtet E.ON einer Mitteilung zufolge in Frankfurt am Main eine Brennstoffzelle, mit deren Technologie der Großteil der für den Hotelbetrieb benötigten Energie schadstofffrei erzeugt werden soll.

Mit über 400 Zimmern und Suiten habe das in runder Form gebaute Radisson Blu einen hohen Energiebedarf, der bislang vollständig aus dem Netz gedeckt wurde. Ab Spätsommer 2017 soll die Brennstoffzelle über mindestens zehn Jahre rund drei GWh Strom und zwei GWh Wärme für das Hotel liefern. Mittels der Technologie ließen sich die CO2-Emissionen jährlich um rund 600 Tonnen senken. Mit dem Projekt verstärke die Carlson Rezidor Hotel Group, die Muttergesellschaft der Radisson Blu Hotels, ihr Engagement in Sachen Nachhaltigkeit.

E.ON sieht in der Hotelindustrie ein hohes Potential für Energieeinsparungen. Energieintensive Prozesse wie Warmwasseraufbereitung, Beleuchtung und Kühlung führten dazu, dass Hotelbetriebe ganzjährig hohen Strom- und Wärmebedarf hätten. Im Vergleich zu Bürogebäuden ahbe die Hotelindustrie daher auch relativ hohe Energiekosten, im Schnitt zwischen fünf und zehn Prozent des Betriebsumsatzes. „Die kontinuierlich wachsende Hotelindustrie ist ein wichtiger Zukunftsmarkt für das Geschäftsfeld Energielösungen von E.ON“, so E.ON-Vorstand Karsten Wildberger.

Das Hotelprojekt wird über das „Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mit über 800.000 Euro gefördert. Ziel des Programms, das von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) GmbH koordiniert wird, ist die Entwicklung und Marktvorbereitung von international konkurrenzfähigen Produkten der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Das Unternehmen FuelCell Energy Solutions werde die Brennstoffzelle für das Projekt liefern und gemeinsam mit E.ON per Fernsteuerung überwachen, um die bestmögliche Effizienz der Anlage zu gewährleisten.