Energieeffizienz ist ein wichtiges Thema auf der Hannover Messe

Energieeffizienz nimmt auf der Leitmesse Energy im Rahmen der diesjährigen Hannover Messe einen großen Raum ein. Wie die Deutsche Messe mitteilt, werden viele Unternehmen auf der Industriemesse demonstrieren, dass weiteres Wachstum bei sinkendem Energieverbrauch mit energieeffizienten Technologien und Konzepten möglich sei.

„Wir müssen in Zukunft die Nutzung von Wärme und Kälte noch konsequenter vernetzen", zitiert die Messegesellschaft den Director Marketing Communications bei der GlenDimplex Deutschland GmbH, Sigmund Perner: „Wenn wir die bislang noch eher separat installierten Systeme effizient mit einem intelligenten Temperaturmanagement verbinden, dann kann sich die Industrie in der Koppelung von Kälte und Wärme große Einsparpotenziale erschließen". Perner verweist darauf, dass mit der anstehenden Verbannung von umweltschädlichen Kühlmitteln in den nächsten Jahren ohnehin großer Handlungsbedarf entstehen werde.

Aber nicht nur im Segment Heizen und Kühlen seien Effizienzsteigerungen möglich, so die Deutsche Messe. In fast allen übrigen Bereichen der Produktion schlummerten noch Potenziale. Allerdings sei deren Erschließung nicht immer leicht, da relativ niedrige Preise auf den Erdölmärkten im harten internationalen Wettbewerb umfangreiche Investitionen in energiesparende Technologien erschwerten. Auch spiele zunehmend die Erfassung, Visualisierung und Auswertung von Energiedaten in Verbindung mit Produktionsdaten eine enorm wichtige Rolle. Die Technologie-Anbieter in der vielschichtigen Energieeffizienz-Branche erlebten eine steigende Nachfrage seitens der Industrie. Das habeb sicherlich auch mit der Verpflichtung zum Energieaudit zu tun sowie mit der weiter voranschreitenden Digitalisierung in nahezu allen Produktionsprozessen.

Die Industriemesse findet vom 24. bis 28. April 2017 in Hannover statt. Unter dem Leitthema „Integrated Industry - Creating Value" sei sie der globale Hotspot für alle Themen rund um die Digitalisierung der Produktion (Industrie 4.0) und der Energiesysteme (Integrated Energy). Sie vereint sieben Leitmessen an einem Ort: Industrial Automation, MDA - Motion, Drive & Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply und Research & Technology. Polen ist das diesjährige Partnerland.

EUWID Neue Energie bietet einen Terminkalender mit Hinweisen auf verschiedene Veranstaltungen im Bereich Energie an.