Energiedienstleister beegy bietet Produkte auch als White Label Lösung an

Beegy baut sein Angebot für Geschäftskunden aus. Der Energiedienstleister bietet seine Produkte im Photovoltaik- und Speicherbereich nun Energieanbietern sowie Unternehmen aus dem Gerätehersteller-, Handels- und Finanzbereich einer Mitteilung zufolge jetzt als White Label Lösung an. „In den vergangenen Jahren konnten wir uns mit Innovationen wie der ersten Stromflatrate auf Ökostrom-Basis oder der lernenden Photovoltaikanlage als Energiedienstleister der Zukunft etablieren“, erklärt beegy-Geschäftsführer Marco Demuth.

Seinen Partnern biete beegy die Umsetzung der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich des dezentralen Energiemanagements an, und es könnten Leistungen in Gänze oder auch in Teilen gebucht werden. Im Mittelpunkt stünden dabei die Produkte beegylive und beegycare. Beide setzten auf Komponenten wie Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und Ladestation und bieten ein intelligentes Energiemanagement, ein technisches Monitoring sowie eine 20-jährige Garantie auf Komponenten.

Die Wertschöpfungskette hat beegy in fünf Module aufgeteilt: Komponenten und Logistik, Energieservices, Customer Experience, After Sales Services sowie Vertriebsunterstützung. Die Beegy GmbH wurde im Jahr 2014 als ein Gemeinschaftsunternehmen des Mannheimer Energieunternehmens MVV Energie, des Münchener Handels- und Dienstleistungskonzerns BayWa, des irischen Heiz- und Kühlsystemherstellers Glen Dimplex und des Münchener Softwarespezialisten GreenCom Networks gegründet.