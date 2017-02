Deneff-Energieeffizienzpreis: Zehn Finalisten stehen fest

Im Rennen um den Perpetuum 2017 Energieeffizienzpreis der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff) sind jetzt zehn Finalisten ausgewählt. Wie die Deneff mitteilt, seien es Unternehmen, deren Projekte und Produkte auf innovative Art und Weise die Energieeffizienz in Deutschland nach vorne bringen können. Bei den Unternehmen handelt es sich um Aurelia Turbines, Bosch energy and Building Solutions, Eigenheim Manager, enersis europe, Joulia, Kingspan, KSB, monday Vision, Siemens sowie Thermondo.

Vor allem digitale Lösungen, die dazu beitragen, dass Energieeffizienz zur „Ersten Wahl“ wird, hätten sich hervorgetan. Unter den Finalisten finden sich sowohl Finanzierungs-, Material- als auch Prozessinnovationen, um Energieeffizienzpotenziale aufzuspüren und auszuschöpfen. Mit einem Energieeffizienz-Nachwuchspreis würdigt die Deneff daneben Projekte von Schülern, Studierenden oder Azubis. Auf der Jahresauftaktkonferenz der Deneff am 7. März 2017 in Berlin sollen die Finalisten dann in einem so genannten Elevator Pitch um die Gunst von Jury und Publikum werben.

Zu den Projekten bzw. Produkten der Finalisten zählen eine hocheffiziente kleine Gasturbine, ein Druckluft-Wärmekraftwerk, ein digitaler Eigenheim-Manager, eine Softwarelösung zur Analyse und Optimierung des Wärmeverbrauchs in Wohngebäuden, eine Duschrinne mit eingebautem Wärmetauscher, einen Hochleistungsdämmkern von Sandwichpaneelen, eine App zur berührungsfreien Geräuschfrequenzmessung von Asynchronmotoren zur Identifizierung von Einsparpotenzialen, ein Nutzerinterface für Plus Energie Mehrfamilienhäuser, die Energieeffizienzanalyse von Produktionsmaschinen sowie ein Heizungs-Contracting-Produkt.