BS Energy schafft Energieeffizienz-Quartier in Braunschweig-Mascherode

BS Energy übernimmt und modernisiert ein Heizwerk mit angeschlossenem Nahwärmenetz, das für die Wärmebelieferung von 186 Haushalten im Braunschweiger Stadtteil Mascherode sorgt. Durch den Umstieg auf Erdgas und die Umstellung auf Kraft-Wärme-Kopplung werde ein Energieeffizienz-Quartier (EEQ) geschaffen, geht aus einer Mitteilung des Braunschweiger Versorgers hervor.

Die Versorgung werde klimaschonender und für die Anwohner preiswerter. BS Energy übernimmt das Heizwerk Mascherode vom bisherigen Eigentümer, der Immobilien-Verwaltungs-Beteiligungs GmbH (IVB). Derzeit wird das 1974 erbaute Heizwerk noch mit leichtem Heizöl betrieben. Nach der Anlagenmodernisierung sollen die Anwohner ihre Wärme durch zwei Gaskessel sowie ein Erdgas-Blockheizkraftwerk erhalten.

Nach dem Biomasse-Heizkraftwerk Hungerkamp im Jahr 2013 sei das Heizwerk und Nahwärmenetz in Mascherode nun ein weiteres Braunschweiger EEQ, das in Betrieb genommen werde, und es sollen noch weitere folgen. „Dezentrale Wärmelösungen wie in Mascherode sind eine gute Ergänzung zur zentralen Fernwärmeversorgung“, so BS Energy Vorstand Julien Mounier. EEQs passten sich als Nahwärme-Lösungen dank ihres modularen Aufbaus individuell an unterschiedliche urbane Herausforderungen an. Durch die Modernisierung und Umrüstung von Öl auf Erdgas sinke der Wärmepreis für die Anwohner in Mascherode um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum derzeitigen Preis.