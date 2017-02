Bosch für SaaS-Betrieb der Smart Meter Gateway Administration zertifiziert

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) hat Bosch Software Innovations das ISO27001 Zertifikat für den Betrieb und Support von Cloud Services im Allgemeinen und die Smart Meter Gateway Administration als Software as a Service im Speziellen erteilt. Die vom Gesetzgeber verlangten Mindestanforderungen der Norm TR-03109-6 wurden im Statement of Applicability (SoA) des Zertifikats berücksichtigt, teilte Bosch mit. Software as a Service (SaaS) sei für viele Energieversorger und Messstellenbetreiber eine Alternative zum Aufbau eigener IT-Strukturen in der Smart Meter Gateway Administration (Smgwa).

Das zertifizierte SaaS-Angebot von Bosch Software Innovations mache es ihnen nun möglich, den eigenen Aufwand für den Aufbau und Betrieb eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) signifikant zu reduzieren. Auch die Anschaffung, der Aufbau und der Betrieb von Servern sowie einer BSI-konformen Public Key Infrastructure im Messstellenbetrieb seien bei der Nutzung dieses Software-Angebots nicht erforderlich.

Außerdem gab Bosch bekannt, dass sich die Stadtwerke München (SWM) im Rahmen einer Ausschreibung für Bosch Software Innovations als Software-Partner entschieden haben. Bosch biete mit dem Meter Gateway Manager, dem Metering Data Hub und dem Rollout Process Manager Softwareprodukte an, die einen hochautomatisierten Betrieb der Smart Meter Gateway Administration ermöglichten. Über den Einsatz der Software-Lösung für das Netzgebiet der SWM hinaus sei eine enge Kooperation geplant.