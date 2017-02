Adler setzt bei energetischer Sanierung auf strombetriebene Flächenheizung

Bei der energetischen Sanierung ihres Wohnungsbestandes in Berlin setzt Adler Real Estate auf eine neuartige Technologie. Die vorhandenen Nachtstromspeicherheizungen werden dabei gegen eine strombetriebene Flächenheizung ausgetauscht, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Energiesysteme GmbH (Dens), des Anbieters der Heizfolientechnologie „Aelectra“.

Die aus einem Carbonfasergeflecht bestehenden Heizfolien würden mit Niedervoltspannung betrieben und verwandelten so besonders effektiv elektrische Energie in Wärme. Deshalb habe sich die Technologie bei Adler auch gegen die Alternativen Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplung durchgesetzt.

Saniert würden zunächst 93 Wohnungen in einem Hochhaus in Berlin-Spandau, das in den siebziger Jahren errichtet wurde und das Adler mit Übernahme der Westgrund AG erworben habe. Die Investitionskosten und der Sanierungsaufwand seien gegenüber Fernwärme und KWK deutlich geringer und „wir können die Wohnungen sanieren, ohne dass wir auf einen Mieterwechsel warten müssen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Adler Real Estate AG, Arndt Krienen. Alles in allem lasse sich die Sanierung auf diese Weise warmmietenneutral darstellen.

Im Rahmen eines Pilotprojekts, das Adler bereits Mitte 2015 in dem betreffenden Hochhaus in Berlin-Spandau begonnen hatte, habe das Unternehmen überwiegend positive Rückmeldungen von seinen Mietern erhalten. Der Einbau sei in wenigen Tagen erledigt worden, und die Wohnungen wirkten nach Einbau aufgeräumter, weil die klobigen Nachtspeicheröfen entfernt worden und Heizkosten erheblich zurückgegangen seien.

„Unser Heizungssystem wird wie eine Tapete an die Decke geklebt, braucht beim Anheizen keine Vorlaufzeiten und vermittelt ein gleichmäßiges Wärmegefühl“, so der Geschäftsführer der Deutsche Energiesysteme GmbH, Robert Karas: „Unser Produkt lässt sich mit Photovoltaik und intelligenten Stromspeichern bestens kombinieren. Ein Betrieb mit preisattraktiven zeit- und lastvariablen Stromtarifen ist möglich. Die Einsparungen beim Energieverbrauch belaufen sich auf rund 40 Prozent gegenüber Nachtstromspeicherheizungen.“ Zudem erstelle Dens betriebswirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle, mit denen Immobilienunternehmen zu Wärmeversorgern würden. Das Unternehmen biete auch Contracting- und Leasinglösungen an.