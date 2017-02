2G Energy startet mit vollen Auftragsbüchern in das Jahr 2017

Die 2G Energy AG, nach eigenen Angaben einer der international führenden Hersteller gasbetriebener Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, startet mit vollen Auftragsbüchern in das Jahr 2017. Zum 31. Dezember 2016 registrierte 2G einen Auftragsbestand von 91,2 Mio. € (Vorjahr: 85,5 Mio. €). Somit konnte trotz des traditionell umsatzstarken Jahresendgeschäftes ein hoher Auftragsbestand mit ins neue Jahr 2017 übertragen werden, teilte das Unternehmen in Heek mit.

Im Ausland hätten vor allem Großbritannien sowie die USA mit 16,4 Mio. € bzw. 11,9 Mio. € zum hohen Auftragsbestand beigetragen. Neben diesen beiden ausländischen Kernmärkten war Frankreich mit einem Auftragsbestand von 7,7 Mio. € der drittstärkste Markt zum Stichtag, gefolgt von Japan (3,7 Mio. €). Die Entwicklung untermauere die Entscheidung von 2G, den französischen Markt seit September 2016 mit einer eigenständigen Tochtergesellschaft zu bearbeiten. Auch spiegele der relativ hohe Gesamtauftragsbestand im Ausland die Ergebnisse der gesteigerten Vertriebsaktivitäten des Herstellers von KWK-Anlagen wider.

Das Neugeschäft, also die Summe der per 31. Dezember 2016 im Auftragsbestand enthaltenen und noch nicht angearbeiteten Aufträge, beläuft sich den Angaben zufolge auf 53,7 (52,0) Mio. €. Vor dem Hintergrund des Auftragsüberhangs und der anhaltend guten Kundennachfrage geht 2G mit der positiven Aussicht auf Umsatz- und Ergebniswachstum in das Geschäftsjahr 2017. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2017 werde am 27. April 2017 bekannt gegeben.