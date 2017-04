Zehn Fragen und Antworten zum EEG 2017

Erstmals integriert ist eine Anschlusslösung für Bestandsanlagen. Entsprechende bereits in der Vergangenheit über das EEG geförderte Anlagen dürfen sich unabhängig von der Größe um eine zehnjährige Anschlussförderung bemühen – wenn der Strom bedarfsgerecht und flexibel erzeugt wird. Für die Bioenergiebranche sind die Korrekturen an den ursprünglichen Plänen aber nicht ausreichend.

Das Risiko, keinen Zuschlag zu erhalten, werde sich auch in Form eines Aufschlags bei der Finanzierung von neuen Anlagen niederschlagen. Beim Holzenergie-Kongress in Augsburg wurden Anfang Oktober 2016 konkrete Fälle bekannt, in denen sich Unternehmen für reine Wärmelösungen und gegen die Kraft-Wärme-Kopplung auf der Grundlage von Biomasse entschieden haben, weil sich die Unsicherheit über die Erlöse der Stromvermarktung in der Wirtschaftlichkeitsrechnung entsprechend auswirkten.