Mieterstrom: Hemmnisse, Potenziale und Ausblick

Mieterstrommodelle haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Der ganz große Durchbruch steht allerdings noch aus. Grundidee des Konzepts ist es, auch die Mieter aktiv an der Energiewende zu beteiligen: Während Eigentümer mit der Errichtung etwa einer Photovoltaikanlage schon seit vielen Jahren von der Energiewende profitieren konnten, war es Mietern nicht möglich, Solarstrom vom eigenen Dach zu beziehen.

Das Potenzial von Mieterstrom ist durchaus groß: Rund 3,8 Mio. Wohnungen könnten mit Mieterstrom versorgt werden, heißt es in einer aktuellen Analyse. Der Geschäftsführer des Ökoenergieversorgers Polarstern, Florian Henle, sieht bereits viel Bewegung beim Thema Mieterstrom. „Die Mieterstromnachfrage hat sich bei uns im vierten Quartal 2016 vervierfacht“, sagt Henle. Die bisherigen Hürden von Mieterstrom, geringe Erlöspotenziale und hohe Investitionskosten für die Energietechnik, schwänden zunehmend. „Es gibt immer mehr Förderungen. Gleichzeitig sinken die Kosten für Solarstromanlagen und Batteriespeicher“, sagte Henle. Das mache Mieterstrom wirtschaftlich immer attraktiver.

Ob es schon bald zu einer noch größeren Verbreitung von Mieterstrom kommt, ist nicht zuletzt eine Frage der politischen Rahmenbedingungen. Der Bundestag hat im Zuge der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2017 eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung integriert, die es der Regierung ermöglicht, die Bedingungen für Mieterstrom zu verbessern, indem die Belastung von Mieterstrom mit der EEG-Umlage reduziert wird.

BMWi arbeitet an Vorschlag zur weiteren Förderung von Mieterstrom

Auf EUWID-Anfrage hieß es aus dem zuständigen Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), man erarbeite derzeit einen „Vorschlag“, wie Mieterstrom aus Solaranlagen künftig weiter gefördert werden könne. Die Arbeiten hieran liefen, nähere Details zum Zeitplan könnten aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. Allerdings neigt sich die laufende Legislaturperiode bereits langsam dem Ende zu, so dass der Zeitdruck steigt.

In einer Blitzumfrage auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zeigten sich 70 Prozent der Teilnehmer optimistisch, dass Mieterstrommodelle im laufenden Jahr den Durchbruch schaffen könnten – wenn das BMWi die Entwicklung entsprechend unterstützt. Kurz vor dem Wechsel an der Ministeriumsspitze – Sigmar Gabriel (SPD) wechselte ins Außenministerium und wurde von seiner bisherigen Staatssekretärin Brigitte Zypries (SPD) ersetzt – hat das BMWi eine Studie zum Thema Mieterstrom veröffentlicht. Der Erschließung des Mieterstrom-Potenzials ständen "bedeutende administrative, organisatorische und rechtliche Hemmnisse" entgegen. Mieterstrommodelle würden vor diesem Hintergrund derzeit nur in Nischen umgesetzt.

Betriebswirtschaftlichen Analysen zeigten, dass eine einheitliche und weitergehende indirekte Förderung von PV-Strom in Mieterstrommodellen in Form einer reduzierten EEG-Umlage im Hinblick auf die unterschiedlichen Anlagengrößen „nicht ausreichend differenziert“ wäre, heißt es in der Studie.

Die Studie liefert damit auch dem Ministerium Argumentationshilfe, da man im BMWi dem von den Bundesländern protegierten Vorschlag einer (Teil-)Befreiung von der EEG-Umlage reserviert gegenübersteht. „Zielgenauer und besser steuerbar“ wäre ein direkter Förderansatz, der die Kostenunterschiede verschiedener Anlagengrößenklassen in den Mieterstrommodellen aufgreife, heißt es in der Studie.

Bestand laufender Mieterstromprojekte wächst stetig

In vielen Projekten wurden bereits Erfahrungen mit dem Instrument gesammelt. Über viele dieser Vorhaben hat der Brancheninformationsdienst EUWID Neue Energie berichtet. Letztlich sind Mieterstrommodelle angesichts sinkender Kosten für die Stromerzeugung und -speicherung ein Geschäftsfeld, das an Bedeutung gewinnen dürfte. Und damit ist es ein Thema, das als innovative Energiedienstleistung von etablierten und neuen Akteuren am Energiemarkt genau beobachtet wird. Im Folgenden findet sich ein kurzer (und keineswegs vollständiger) Blick auf ein paar der Projekte der vergangenen Monate und Jahre.

Esslingen: Die Partner Polarstern und RVI sehen das Quartier Lok.West als ein Paradebeispiel für die vielfältige Nutzung von Mieterstrom. Auf einem rund 26.500 m² großen Grundstück in der Weststadt von Esslingen entstehen in fünf Baublöcken bis 2022 etwa 500 Wohneinheiten und Gewerbeflächen unterschiedlicher Größen. Das gesamte Projekt hat ein Investitionsvolumen von rund 190 Mio. €. Der aktuell im Bau befindliche Gebäudekomplex Béla wird bis 2018 fertiggestellt und ist das erste und später zweitgrößte Gebäude des neuen Quartiers. Auf etwa 5.600 Quadratmetern entstehen neun Gewerbeeinheiten und 132 Wohneinheiten. Das Mieterstromkonzept soll den Mietern ermöglichen, auf wirtschaftliche Weise einen Großteil der im Gebäude mittels PV-Anlage und Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugten Energie vor Ort zu verbrauchen. Insgesamt sollen so 80 Prozent des Strombedarfs gedeckt werden. „Alles in allem realisieren wir mittels PV-Stromerzeugung, Biogas-Brennwerttherme und Biogas-BHKW eine 100 Prozent CO2-neutrale Energieversorgung und sparen gleichzeitig sogar noch 50 Prozent mehr Energie als laut EnEV-Kriterien gefordert ist“, so RVI-Geschäftsführer Carsten Buschmann. (EUWID 5/2017)

Wiesbaden: ABO Wind beliefert seit etwa einem Jahr die Mieter des Gewerbeparks „Unter den Eichen 7" mit Strom und Wärme. Jetzt wurde eine Redox-Flow-Batterie installiert, die das Energieversorgungskonzept noch effektiver machen soll. Die rund 1,2 m² große und eine Tonne schwere Batterie speichert Strom, wenn er nicht vor Ort benötigt wird. „Damit ist die Batterie eine ideale Ergänzung für unser Energiekonzept", erklärt Mike Luther, Leiter der zuständigen Wärmeabteilung bei ABO Wind, die in Wiesbaden vor einem Jahr zwei Blockheizkraftwerke und eine Photovoltaik-Anlage installiert hat. (EUWID 1-2/2017)

Hamburg/Dortmund: Das Energie- und IT-Unternehmen Lichtblick realisiert gemeinsam mit der enercity contracting GmbH aus Hannover vier neue Mieterstrom-Projekte in Hamburg und Dortmund. Beide Unternehmen beteiligen sich im Rahmen von Ausschreibungen für Neubauwohnungen an dem Projekt. In den neuen Mehrfamilienhäusern setzen die Planer von Anfang an auf Energieerzeugung und -verbrauch vor Ort. Blockheizkraftwerke in den Häusern erzeugen Wärme und Strom, beides sollen die Bewohner direkt und preisgünstig beziehen. „Für Baugesellschaften spielt die Eigenversorgung eine immer größere Rolle", erklärte der Geschäftsführung Energiewirtschaft bei Lichtblick, Gero Lücking. Sie müsse bereits bei der Planung mitgedacht und konzipiert werden. Sollte der vor Ort erzeugte Strom für die Versorgung nicht ausreichen, beziehen die Bewohner 100 Prozent Ökostrom von Lichtblick. (EUWID 50/2016)

Neustadt/Weinstraße: Die Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH haben jetzt ein Mieterstrommodell auf Gebäuden der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WBG realisiert. Gemeinsam mit der Ludwigshafener Pfalzsolar installierten die Stadtwerke auf sieben Gebäuden Solaranlagen. Den Strom verkaufen die Stadtwerke an die Mieter, teilte Pfalzsolar mit. „Das Photovoltaik Mieterstrommodell lohnt sich für alle Beteiligten", versichert Dominic Lauer, Leiter Privat- und Geschäftskundenvertrieb bei Pfalzsolar. Der Solarstrom vom Dach sei günstiger als Strom aus herkömmlichen Energiequellen, da durch Erzeugung und Verbrauch direkt im Haus die öffentlichen Netze nicht genutzt und damit keine Netzentgelte und Umlagen fällig würden. „Für uns ist das Mieterstrommodell ein voller Erfolg", erklärt Holger Mück, Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt. Bereits die Hälfe der Mieter habe sich im ersten Schritt für das Modell entschieden. (EUWID 47/2016)

München: Die Naturstrom AG hat ein weiteres Mieterstrom-Projekt umgesetzt. Der Öko-Energieversorger beliefert vier Wohngebäude zweier Bauherrengemeinschaften im Münchener Domagkpark, dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne, mit Mieterstrom aus Photovoltaikanlagen. Auf vier Häusern, die auf Initiative und unter Führung der Conplan Betriebs- und Projektberatungsgesellschaft mbH sowie der Bürgerbau AG gebaut wurden, ließ Naturstrom Photovoltaikanlagen errichten. Die Anlagen mit einer Leistung von zusammen ca. 43 Kilowatt peak erzeugen pro Jahr rund 48 MWh Sonnenstrom. Diesen Sonnenstrom liefert Naturstrom direkt über das Hausnetz an die 50 Wohnparteien. Rund 30 Prozent des Bedarfs werden so gedeckt. Wenn der Strombedarf die Produktion der Solaranlagen übersteigt, versorgt Naturstrom die Häuser mit Ökostrom aus dem öffentlichen Netz. Überschüsse aus den Solaranlagen werden hingegen kaum anfallen: Die Anlagen sind so dimensioniert, dass je nach Haus zwischen 70 und 98 Prozent des erzeugten Stroms direkt verbraucht werden können. (EUWID 36/2016)

Tübingen: Die Stadtwerke Tübingen steigen zunächst mit einem Pilotprojekt in das Mieterstrom-Geschäft ein. In Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft GWG Tübingen versorgen die Stadtwerke das erste Gebäude in der Stadt mit Mieterstrom, wie das Unternehmen mitteilte. Zu diesem Zweck wurde auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses eine Solaranlage mit 52 kW installiert, die der direkten Stromversorgung der Mieter dient. Bei starker Solareinstrahlung können die Mieter den Strom nutzen. Überschüssiger Strom fließt in das Stromnetz. In sonnenarmen Zeiten wird Strom aus anderen Quellen über das Netz in das Gebäude eingespeist. Laut Stadtwerke Tübingen ist der Mieterstrom etwa zehn Prozent günstiger als der Ökostromtarif des Kommunalversorgers. (EUWID 35/2016)

Berlin: Die Berliner Energieagentur (BEA) hat auf einem Neubau der Charlottenburger Baugenossenschaft in Berlin-Adlershof eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Es sei die erste Solaranlage der BEA für einen genossenschaftlichen Neubau, teilte die Energieagentur mit. Die Bewohner der „Charlotte am Campus" können den auf den Dächern ihrer Wohnhäuser produzierten Mieterstrom als BEA-Kiezstrom direkt beziehen. Weitere Besonderheiten der Anlage mit insgesamt 270 Modulen sind die Ausrichtung gen Osten und Westen sowie das begrünte Dach. Durch die Anordnung in zwei verschiedene Himmelsrichtungen werde die Sonneneinstrahlung optimal eingefangen und für die Verbrauchslastspitzen in den Morgen- und Spätnachmittagsstunden genutzt. Für das Bauprojekt „Charlotte am Campus" mit 121 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit sei ein besonders klimafreundliches Energiekonzept umgesetzt worden. Bei der Wärmeversorgung kommt Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) auf Biomassebasis zum Einsatz. (EUWID 25/2016)

Konstanz: Die Stadtwerke Konstanz haben ein Mieterstrommodell entwickelt, das in einem Projekt zusammen mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wobak in deren Gebäude im Drechslerweg umgesetzt worden ist. In dem Mehrfamilienhaus sind neben 27 geförderten Mietwohnungen das neue Kunden-Center der Sparkasse Bodensee und der Polizeiposten Wollmatingen untergebracht, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Kuno Werner. Energiewende im Stromsektor bedeute für die Stadtwerke vor allem den Ausbau hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung und Photovoltaik. Mit dem von Mieterstrommodell sei es gelungen, die zukunftsträchtigen Geschäftsfelder Energieliefer-Contracting, Telekommunikation (Glasfaser) und Smart Metering erfolgreich miteinander zu verknüpfen. Unterstützt wurde die Umsetzung des Modells aus Mitteln der Grüner-Strom-Zertifizierung. Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) im Gebäude erzeugt neben Wärme auch Strom. Hinzu kommt eine Photovoltaikanlage mit 23 kWp auf dem Dach. (EUWID 17/2016)

Heidelberg: Die Stadtwerke Heidelberg und die Baugenossenschaft Neu Heidelberg haben einen Kooperationsvertrag über die Versorgung einer geplanten Wohnanlage im Wieblinger Weg mit einer Photovoltaik-Anlage im Mieterstrommodell unterzeichnet. Die künftigen Bewohner werden mit Solarstrom vom Dach der Mehrfamilienhäuser versorgt und sollen über Smart Meter jederzeit ihren Stromverbrauch im Blick haben, teilten die Stadtwerke mit. Die Anlage werde etwa ein Drittel des Stromverbrauchs der insgesamt 21 Parteien abdecken. Die Stadtwerke errichten und betreiben die Photovoltaikanlage. Die Solarmodule mit einer Fläche von über 200 m² erzeugen 34.000 kWh Strom pro Jahr, davon werden 19.000 kWh im Gebäude verbraucht und der Rest in das öffentliche Netz eingespeist. „Bei einem Gesamtstrombedarf der Mieter von rund 58.300 kWh stammen damit rund 33 Prozent des Stroms aus Sonnenenergie. Außerdem erwarten wir eine Einsparung von 19 Tonnen CO2 pro Jahr", erläuterte der Geschäftsfeldleiter Regenerative Stromerzeugung bei den Stadtwerken Heidelberg, Felix Gudat, die technischen Details der Anlage. Den übrigen Strom, den die Mieter nicht aus der Solaranlage beziehen, liefern die Stadtwerke. Baubeginn der Wohnanlage, die voraussichtlich im Herbst 2016 bezogen werden kann, war Anfang des Monats. (EUWID 44/2015)